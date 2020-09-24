شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق عرض أولى حلقات الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" على قناة ON، حيث بدأت القناة فى عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الأسبوع الماضى بطرح البرومو والإعلان عن موعد عرضه، لتستكمل أحداث العمل بعدما طرح الجزء الرابع في 21 مارس الماضى على قناة ON أيضاً.

وانتهى فريق العمل من تصوير الجزء الخامس بأكمله، الذى استغرق تصويره ما يقرب من 4 أشهر، حيث كان قد توقف لفترة بسبب أزمة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع.

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"حكايات بنات 5" بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسن، حازم إيهاب، علا رامى، ناهد رشدى، نبيل نور الدين، مروة أنور، مى حسين وتأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، ماريان هانى وإشرف أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.

الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزأين الجديدين من لعرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.

وعرض الجزء الأول من المسلسل عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوى ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.