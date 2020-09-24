شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان لطفى لبيب: عايز أجوز بنتى قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان القدير لطفى لبيب، إنه أعلن فى وقت سابق أنه حاليا شبه معتزل التمثيل، لأن الممثل يجب أن يكون سليمًا بدنيا ، قائلا: "أنا مش سليم، نصى مش سليم، لما أتحرك بتسند على حد".

وتابع خلال حواره فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذى يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة و سهير جودة: "ميفوتش أسبوع إلا لما بنت من بناتى تجيلي، وفيه واحدة عايشة معايا اللى هى الصغيرة كريستينا ، نفسى أجوزها وأفرح بيها قبل ما أموت".

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وعلق لبيب، على "مسرح مصر"، قائلا: "محتاجين كوميديا الموقف مش إفيهات مش ألفاظ مش ضرب"، موضحًا أنه يُحب الفنان أشرف عبد الباقى ويعتبره من الفنانين الكوميديين البارعين.

وعبر لبيب عن أمنيته لمقابلة الكينج محمد منير، قائلا: "نفسى أشوف محمد منير ، لو حب يكلمنى هيعرف يجيب تليفوني".وعن أغانى المهرجانات قال: "بناتى بيسمعوا مهرجانات، أول ما اسمعها اقولهم اطفوها، الأغانى دى زى مناديل الكلينيكس استعمال مرة واحدة".