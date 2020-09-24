شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يوجه رسالة للمدخنات: خفوا سجاير شوية خنقتونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان سامح حسين عن استيائه من ظاهرة تدخين الفتيات للسجائر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "البنات والستات الحلوين.. والنبى خِفّوا سجاير شوية خنقتونا". وأوضح في التعليقات على المنشور: "أنا قاعد فى كافتيريا أنا والمدام وبناتى ومعظم الترابيزات اللى حوالينا الستات هم اللى بيشربوا سجاير.. ظاهرة غريبة جداً بصراحة، مع احترامى ليهم طبعا".



سامح حسين عبر فيس بوك

ويحرص الفنان سامح حسين بين الحين والآخر على مشاركة جمهوره بعض مواقفه وأنشطته اليومية وصوره العائلية كان من بينها صورته برفقة زوجته نشرها مؤخرا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وفي وقت سابق، قال الفنان سامح حسين، إن السيدات هم الأكثر توجيه للوم للطرف الآخر أكثر من الرجال، متابعا: "الرجال يلومون الطرف الآخر ولكن السيدات هن الأكثر توجيه للوم من الرجال". وأضاف خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ONE، أن الاعتذار هو شىء رائع للغاية سواء إذا كان الاعتذار يأتى من جانب المرأة أو يأتى من جانب الرجل.

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وتابع الفنان سامح حسين: "لا بد من تقبل الاعتذار عندما يتقدم الطرف الآخر للاعتذار ولا نأخذه على أنه فريسة".

وكان الفنان سامح حسين، قد أكد استعداده لمساعدة زوجته فى المطبخ وغسل الأطباق، وذلك إذا كانت زوجته مريضة أو لديها ظروف لا تجعلها تستطيع أن تقوم بأعمال المنزل. وأضاف أنه ليس على استعداد أن يساعد زوجته بشكل دائم فى أعمال المنزل لأنها ليست وظيفته وليست إمكانياته تمكنه من القيام بأعمال المنزل طوال الوقت. وتابع: "إذا تعود الرجل أن يساعد زوجته على عمل المنزل طوال الوقت سيصبح بعد ذلك تكليف".