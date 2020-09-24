شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى: بسمع مهرجانات خاصة "العب يلا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حميد الشاعرى صاحب الثورة الموسيقية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، إن أغانى المهرجانات تعجبه، خاصة مهرجان "العب يلا" لأوكا ‏وأورتيجا .

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "The Insider بالعربى"، أن المهرجانات نوع من أنواع الغناء موجود ومنتشر فى العالم وهو موسيقى "الراب"، ‏متسائلاً: "ليه تحاربه.. تنافسه أفضل من أن تحاربه".

وكشف الشاعرى عن الأصوات التي يحبها ومنها شيرين عبد الوهاب ووصفها بالمدرسة الفنية، وأنغام التي وصفها بملكة الإحساس، ‏مشيرًا إلى حبه لتامر حسنى ومحمد حماقى وهيثم شاكر.‏

Advertisements

ويستعد المطرب حميد الشاعرى لطرح أغنية من ألبومه الجديد "بابا" بعنوان "اللى مزعلها"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، حيث اختار الشاعرى طرح أغانى الألبوم بشكل متتالى.

وطرح حميد الشاعرى مؤخرا أغنية "بابا" التى حققت نجاح وقت طرحها، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل، وتقول كلمات الأغنية "لو جاى تقولى انى وحشتك.. لاء عدى اليوم قالوا مبروم على مبروم.. بعدك عرفنى.. أن أنا اشرفلى انساك.. شوف رايح فين.. لا تجيبلى نجوم السما.. ولا بقى لبن العصفور.. خلى الطابق مستور.. وابعد من هنا ولا بيهزنا كل دة.. روح مش ناقصين.. على مين دة انا بابا.