شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل 11 أغنية من ألبوم تامر حسنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل جميع أغانى ألبومه "خليك فولاذى" الجديد، ويعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية عليه، من مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة، وننشر أسماء 11 أغنيةت منه، الأولى بعنوان "بحبك" من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما، والثانية "اختراع" دويتو مع محمود العسيلى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والثالثة "قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكى.

والرابعة بعنوان" هقولها تانى" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقى، والخامسة "دولوقتى ارتاح" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والسادسة "أنت لوحدك" من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة، والسابعة "تعرف فلان" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع يحيى يوسف.

والثامنة "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع يحيى يوسف، والتاسعة "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع على فتح الله، والعاشرة "مبطلناش إحساس" من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، والأغنية الحادية عشر عن تناقضات الحياة، من كلمات حمادة السيد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس.

يشار إلى أن تامر حسنى طرح مؤخرا كليب "اختراع" مع المطرب محمود العسلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى.