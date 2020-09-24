خاص| النقلي يعتذر عن آخر 5 حكايات بـ"طلقتك نفسي" ويدخل "بيت الطالبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أوشك المخرج الكبير محمد النقلي، على الانتهاء من تصوير 10 حكايات بما يعادل 30 حلقة بمسلسله الدرامي الجديد "طلقتك نفسي" إذ يتبقى له 5 أيام فقط .

وقال النقلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إنه سيكتفي بتولي مهمة إخراج الـ 30 حلقة فقط بمسلسل"طلقتك نفسي"، مؤكدًا أنه لن يخرج الـ 5 حكايات المتبقية بالعمل.

وأوضح، أنه يواصل خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء المشاهد المتبقية من مسلسل "طلقتك نفسي"، تحضيراته الخاصة والتجهيزات المتعلقة بمسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "بيت الطالبات".

وأضاف النقلي، أنه لم يتم ترشيح أيًا من الفنانين للمسلسل حتى الآن، المقرر أن يدخل مرحلة التحضيرات له خلال أيام، مشيرًا إلى أنه عمل ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، وهو من إنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل "طلقتك نفسي" يتناول قصص مشاكل الزواج، والطلاق السريع، وهي ظاهرة أصبحت متفشية في مجتمعنا المصري، إذ يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية الهامة بطريقة درامية. المسلسل يضم 15 قصة، وكل قصة تتضمن حلقتين.

ويشارك في بطولته: أحمد عصام، ميدو عادل، محمد مهران، هاجر أحمد، كارولين عزمى، نانسى صلاح، وعدد من ضيوف الشرف بينهم: حجاج عبدالعظيم ، بيومي فؤاد، أحمد بدير، صبري عبدالمنعم، أحمد صيام، عايدة رياض، نهال عنبر، ليلى عز العرب، تغريد فهمي، حنان يوسف.