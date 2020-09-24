نورهان تفقد وزنها ومهران وزوجته في البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع ، صورة تجمعها مع زوجها في أحدث ظهور لهما، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

صفاء جلال

شاركت الفنانة صفاء جلال، في تحدي صور الطفولة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بصورتين الأولى من طفولتها والثانية في المرحلة العمرية التي تعيشها حاليًا، وعلقت: "ليه يا زمان، مسبتناش أبرياء".

إيمي طلعت زكريا

الفنانة إيمي طلعت زكريا، ظهرت في أحدث إطلالة لها بالمكياج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سيرزقني العظيمُ بما رجوتُ ويكرمني الكريمُ بحسنِ ظني".

مي سليم

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الفنانة مي سليم، ظهرت بفستان أبيض أقرب لفساتين الزفاف، ويحمل إطلالة جديدة ومختلفة لها أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام.

نورهان

حرصت الفنانة نورهان، على الظهور بإطلالة كالفراشة أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بالصورة فاقدة الكثير من وزنها.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين، بإطلالة كاجوال عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد مهران

نشر الفنان محمد مهران، صورة له مع زوجته وسط المياه من إجازته الصيفية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أفضل إجازة على الإطلاق مع زوجتي الجميلة .. أحبك".

محمد رشاد

شارك الفنان محمد رشاد، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصورة جديدة له وهو مبتسما داخل سيارته، وعلق: "مش مهم مين شايفك إزاي .. المهم أنت شايف نفسك فين".