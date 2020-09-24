رسالة رومانسية من محمد فراج لخطيبته بسنت شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان محمد فراج، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له مع خطيبته الفنانة بسنت شوقي، موجها رسالة رومانسية تعبر عن حبه الشديد لها.

واستعان محمد فراج بكلمات أغنية "صوتك" للكينج محمد منير للتعليق على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "صوتك أرق من النايات، صوتك غنا مالي السكات، صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه".

ومن جانبها، علّقت بسنت شوقي على رسالة محمد فراج، بالقول: "يا كسوفي".

ويواصل الفنان محمد فراج تصوير مشاهده في مسلسل "تقاطع طرق" مع: منى زكي، سيد رجب، ومحمد ممدوح وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف تامر محسن.

يذكر أن الفنان محمد فراج شارك في الموسم الدرامي الرمضاني 2019 بمسلسل "قابيل" مع النجم محمد ممدوح، كما شارك أيضا في نفس العام بفيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز.