أحمد حلمي يشارك في تحدي صور الطفولة: "أيام ما كنا على الحجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان أحمد حلمي، في تحدي صور الطفولة المنتشر حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حلمي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورته وهو في مرحلة الطفولة وتحمله والدته على قدمها على شاطئ البحر، وأخرى التُقطت له من حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، والتي عُرضت قبل أيام، وعلّق ساخرا: "أيام ما كنا على الحجر".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.

وكشف أحمد حلمي خلال حلقة "صاحبة السعادة"، أنه يقوم بالتحضير لمسلسل جديد يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2021؛ بعد انقطاع دام 27 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.