فيديو| أحمد الفيشاوي يرد من جديد على محمد رمضان: "المدعو نمبر 1"

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان أحمد الفيشاوي من جديد، مساء اليوم الأربعاء، على إعلان النجم محمد رمضان تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة" يوجه من خلالها رسالة للفيشاوي، والذي كان قد أعلن أنه بصدد طرح أغنية تحمل اسم "نمبر 2".

وقال الفيشاوي في تسجيل صوتي نشره حساب برنامج "ET بالعربي" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا، أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش، فواضح إن الوقت فعلا بيجري منه تيك توك تيك توك".

كما نشر الفيشاوي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا جديدة له من داخل استديو تسجيل أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وعلّق: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو (نمبر 1).. الدنيا مولعة".

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وكان الفنان محمد رمضان، كشف عن أغنية جديدة له من المقرر طرحها قريبا عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تحمل اسم "الدبابة"، وظهر في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، قبل يومين، ضمن مشهد من فيديو كليب الأغنية والتي تقول كلماتها: "دايما عامل ساسبنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

وعقب ذلك مباشرة خرج الفيشاوي عن صمته من خلال تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي" أيضا، قال فيه: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

ويأتي هذا بعدما أعلن أحمد الفيشاوي مؤخرا عن تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "نمبر 2"، تأتي على طريقة الفيديو كليب، تحمل إسقاطًا على الفنان محمد رمضان والذي كان قد طرح قبل عامين أغنية تحمل اسم "نمبر 1".