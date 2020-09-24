فيديو.. نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل وتعرض حفلها عبر "تيك توك"

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن عرضت حفلها الغنائي الأخير الذي شاركت فيه عبر تطبيق "تيك توك" منذ نحو 5 أيام، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حتى يستطيع من لم يشاهد الحفل على التطبيق، أن يشاهده على يوتيوب.
ونشرت نانسي عبر حسابها على تويتر مقطع الفيديو معلقة: "برنامج Tiktok 2020 Live Show متوفر الآن على قناتي على YouTube استمتع بالمشاهدة".
وأحيت النجمة نانسى عجرم، حفلاغنائيا أون لاين عبر تطبيق تيك توك فى تمام الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت، كما شاركت متابعيها وجمهورها، في وقت سابق، بجلسة تصوير جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابسها الكلاسيكية وفي الخلفية أشعة الشمس، لتخطف الأنظار اليها في أحدث ظهور لها.
وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة
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كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.
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