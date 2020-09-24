منى زكي تشعل التريندات بصور جديدة على البحر

أشعلت الفنانة منى زكي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد أن ظهرت في جلسة تصويرية جديدة في إحدى المدن الساحلية.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها مرتدية فستانًا أزرق على أحد الشواطئ في أحدث ظهور لها، وذلك بعد أيام من جلسة تصويرية كانت ترتدي فيها فستانا أبيض تزينه بعض الألوان الأخرى.

وكانت الفنانة منى زكى قد ظهرت في جلسة تصوير جديدة مع قرب انتهاء فصل الصيف، فيما تداول العديد من معجبيها ومحبيها

على منصات السوشيال ميديا عددا من الصور التي التقطها خلال الجلسة التصويرية لتوديع الصيف على شاطئ البحر.

وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوشكت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، حيث يتبقى لها نحو 3 أسابيع ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه على القنوات خلال شهر رمضان المقبل حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى

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الديكور الخاص بالعمل، ويكثف مخرج العمل تامر محسن عدد ساعات التصوير للبدء فى المونتاج.

وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغيرمجرى الأحداث.

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