صور.. لمسة وفاء في حفل تكريم الفنان محمود رضا

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الأحد الماضى الاحتفالية الفنية الكبرى احتفاءً باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا بحضور والتى نظمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال ممثلا ً فى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده وذلك بمسرح البالون وبحضور كوكبة من الفنانين والاعلاميين منهم سيدة المسرح العربى سميحة ايوب ، القديرة سميرة عبد العزيز ، القديرة لبلبة ، الفنان مجدى صبحى ، الكاتب الصحفى محمود معروف ، الموسيقار صلاح الشرنوبى ، الكاتب مدحت العدل وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وقالت عبد الدايم إن تكريم الوطن لمبدعيه يبقى شكلا للعرفان بالجميل ودليلا على الايمان بدورهم فى تطوير وتنمية الوجدان الجمعى، وتابعت اننا اليوم نحتفى باسم الفنان الراحل محمود رضا احد مؤسسى فرقة رضا للفنون الشعبية التى أمست منذ لحظة ميلادها حارساً للتراث وسفيرا للفن المصرى فى العالم، مضيفة أن محمود رضا كتب اسمه بحروف من نور فى سجلات تاريخ الفنون وبات اسطورة خالدة تتناقل الاجيال تفاصيل نجاحها ، مشيرة الى تصميماته العبقرية وادائه الحركى المميز حيث نجح فى التعبير بصدق عن الروح والهوية المصرية التى يفخر بها الجميع مستلهما ابداعاته من العادات والتقاليد الاصيلة لشعب مصر فى جميع انحاء وربوع الوطن.

وأوضحت أن مواهب محمود رضا تعددت فتجاوزت التفرد فى التصميم والاداء الحركى الى البراعة فى فن التمثيل حيث لفت الانظار بحضوره المبهج واثبت جدارته كمدير ناجح وقدير كما كان نموذجا للانسان عاشق الحياة وبرزت قدرته على صنع الحلم وتحقيقه والذى تجسد فى ميلاد فرقة رضا التى ستظل أحد علامات القوى الناعمة المصرية الخالصة.

وأوضحت أن فى هذه الليلة يجب أن نذكر الفنان والمصمم علي رضا وبطلة الفرقة القديرة فريدة فهمي على دورهما الرئيسي في تأسيس فرقة رضا ونجاحها ولا ننسى أيضا الموسيقار علی إسماعيل الذي أسس أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته وأعاد توزيع موسيقى استعراضات الفرقة ووضع

الحانها وتقدمت بالتحية لكل مؤسسي فرقة رضا وكل من ساهم في الحفاظ علی كيانها وإستمرارها حتى اللحظة الحالية ، وقدمت التحية إلى كل من شارك فى صناعة هذه الاحتفالية التي تليق بتاريخ وقيمة الاسطورة محمود رضا.

وأكدا رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في كلمتيهما على دور محمود رضا فى تأريخ العادات والقاليد المصرية بالفن الشعبي وجهوده فى انطلاق فرقة رضا إلى العالمية ، كما لفتا الى تأثيره الابداعى على اجيال من الفنانين باعتباره احد ايقونات الاستعراضات الشعبية ، ووجها التحية لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير للفرقة واصرارها على اقامة احتفالية تليق بقيمة ومكانة الفنان الراحل.

ضمت الاحتفالية التى اخرجها الفنان عادل عبده العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها محمود رضا منها رحلة- حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الاسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبه- الأقصر- النوبة"وصاحب بعضها بالغناء المطرب الكبير محمد رؤوف، أعقبها عرضاً لكلمة مصورة للفنان الراحل على شاشة المسرح، وتلاها مشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل ، إلى جانب أغنية "واحد مننا" التى تم اهداءها لروح الفنان الراحل غناء النجم محمد الحلو والمطربة مي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، الحان صلاح الشرنوبي وصاحبها أداءً استعراضياً لفرقة رضا ، تبعها عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" واستعرض المشوار الفنى للمبدع الراحل.

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وشهد الحفل حضور الشاعرة والكاتبة الصحفية عايدة محمود بدعوة من الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، والتى أشادت بالحفل الذى قُدِم بمستوى راقى من حيث الإعداد والترتيب والتنظيم والفقرات المقدمة والحفل عكس مدى إهتمام وزارة

الثقافة بهذا التكريم حتى يبدو بأفضل صورة وأيضا عكس رؤية دكتور عادل عبده الإخراجية المتميزة للحفل.

وشهد مسرح البالون هذا الحفل والذى حضره عدد من قيادات وزارة الثقافة وشخصيات فنية من بينهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة سميرة عبد العزيز والفنانة لبلبة والفنان أشرف زكى نقيب الممثلين والفنان مجدى صبحى والفنان إيهاب فهمى والفنان حسنى زهران والفنان ماهر سليم والفنان سامى مغاورى والملحن صلاح الشرنوبى والمطربة نهلة خليل.

وكذلك شارك بالحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية والعامة من بينهم الدكتورة سحر نصر ود.عصمت يحيي ود.مدحت العدل والكاتب الصحفى محمود معروف وكان على رأس الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لنقول جميعا وداعا محمود رضا الفنان الكبير وخلال الحفل غنى الفنان محمد الحلو والمطربة مى فاروق أغنية "واحد مننا " من كلمات د.مدحت العدل وتلحين الملحن صلاح الشرنوبى لتكريم الفنان الراحل بالإضافة إلى عرض فيلم يسرد رحلة وإنجازات الفنان محمود رضا ليوضح عطاءه الفنى على مدار سنوات طويلة والفيلم الوثائقى من تأليف الكاتب أيمن الحكيم كما قدمت فرقة رضا مجموعة من أجمل رقصات الفرقة وقد قامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية المتميزة بوسى شلبى.

وأكدت الشاعرة والكاتبة الصحفية عايدة محمود أن فرقة رضا للفنون الشعبية الإستعراضية وبعد مرور حوالى 60 سنة على تأسيسها ستظلسفيرة للثقافة والفنون الشعبية المصرية، وستظل الفرقة ماسة تشع فن وراقي وإبداع، وتاريخ وقيمة الرقص الشعبي المصري خلال سنوات عديدة مرت وسنوات قادمة يتجلي ويتجسد بوضوح في إبداعات فرقة رضا للفنون الشعبية الإستعراضية.

ووجهت عايدة محمود بالغ تقديريها للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج وللدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ولكل قيادات وزارة الثقافة ولكل من ساهم فى إخراج الحفل بهذا الشكل المشرف الراقى والذى كان يعبر عن لمسة وفاء للفنان الراحل الذى ساهم فى تطوير الفن الشعبى المصرى وجعل من فرقة رضا عنوان للفنن الشعبى المصرى بشخصيته المميزة.

يُذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.