هل ارتبط معز مسعود بحلا شيحة.. صورة وتعليق

الخميس 24 سبتمبر 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أنباء غير مؤكدة بشأن ارتباط الفنانة المصرية حلا شيحة، بالمنتج والإعلامي المصري معز مسعود.



وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن رواد مواقع التواصل استندوا في تكهناتهم إلى صورة يعود تاريخها لشهر يونيو الماضي، أي قبل 3 أشهر تقريبًا، عندما نشر معز عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له ممسكًا جيتارًا، ومعلقًا "شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك".

فيما علقت حلا من حسابها الرسمي على نفس الموقع "هاي معز.. من التقط هذه الصورة"، ليرد "شخص ما مميز جدًا".

كانت الصورة سبب الأنباء هي آخر ما نشره معز على "أنستقرام"، بينما كان آخر ظهور لحلا على نفس الموقع، قبل عدة أيام وتحديدا في 9 سبتمبر الجاري، عندما نشرت صورة والدتها، احتفالا بميلادها.

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يُذكر أن حلا كانت متزوجة ولديها 4 أبناء، وعاشت لفترة مع زوجها السابق في كندا، قبل أن تقرر الانفصال والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال، أما آخر زيجة لمعز مسعود فكانت من الفنانة الشابة شيري عادل، ووقع الانفصال بينهما قبل أكثر من عام.

كان مسعود تزوج من شيري عادل في عام 2018، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة" الذي تولى مسعود إنتاجه فنياً، وصاحب خبر زواجها موجة من الجدل بسبب اختلاف طبيعة عمل كل منهما.

وعقب الزواج غابت شيري عن الساحة الفنية، وتوقع كثيرون إعلان اعتزالها، لكنها كانت حريصة على أن تثبت للجميع أنها سعيدة وأن قرار الزواج كان صائباً.

وانفصلت شيري عادل عن معز مسعود بعد أقل من عام تقريبا على زواجهما.