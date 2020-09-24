شكرا لقرائتكم خبر عن تيام مصطفى قمر يهنئ والده بعيد ميلاده بصورتين بين الماضي والحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ تيام قمر نجل الفنان مصطفى قمر، والده بعيد ميلاده الـ54، وذلك من خلال نشره صورتين عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث ظهر برفقة شقيقه إياد مع والده في صورة جديدة وأخرى تعود إلى مرحلة طفولتهما، معلقًا عليها: "كل سنة وأنت سعيد ومرتاح وسند لينا يا ملك العالم".



مصطفى قمر مع أولاده في الطفولة

واحتفل المطرب مصطفى قمر الإثنين بعيد ميلاده برفقة ابنة إياد، وبمشاركة مدير أعماله وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء تملؤها الفرحة والسعادة، حيث يحتفل قمر بهذه المناسبة بعد طرحه مؤخرًا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



مصطفى قمر مع ابنه إياد وتيام

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

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ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.