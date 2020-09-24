شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يُشعل احتفالات اليوم الوطني السعودي في ثاني حفلاته الغنائية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان ماجد المهندس، ثاني الحفلات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك في مركز الملك فهد الثقافى في الرياض، حيث نشر حساب ماجد المهندس عبر "تويتر" مقطع فيديو للحفل الغنائي الذي يقام الليلة، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل المهندس.

وطرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة "الحكم لله ثم لـ آل سعود" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، كما أحيا ماجد حفلا غنائيا يوم الخميس الماضى على شواطئ الرأس الأبيض عبر "كروز" السعودية، حيث ظهر فى صور ومقاطع فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وهو يرتدى لوك صيفى خلال الحفل الغنائى، ومن المقرر أن يحيى حفلا آخر يوم 23 سبتمبر الحالى.

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وفى وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية أن هناك 4 من نجوم الخليج سيشاركون فى حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم راشد الماجد، وأصيل أبوبكر، ورابح صقر، وماجد المهندس.

يذكر أن آخر أعمال ماجد أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية،وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس، وهندسه جاسم محمد.



ماجد المهندس