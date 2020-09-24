شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل أمير كرارة عمر الناجى (حرب طروادة) غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم أمير كرارة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد عمر الناجى (حرب طروادة)، ويعرض المسلسل على عدة أجزاء، يتمضن كل جزء 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

وفى السياق ذاته، انتهى مخرج العمل بيتر ميمى، من معاينة أماكن التصوير، حيث سيصور عدة مشاهد في القاهرة وبعض الاستديوهات، كما سيصور ففريق العمل في ‘دة دول أوروبية خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير المشاهد الداخلية .

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وابرمت شركة سينرجى المنتجة للعمل، التعاقد مع كل من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، وتجرى الشركة ابرام باقى التعاقدات خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

كما يقدم المخرج بيتر ميمى، مسلسل " الاختيار2"، مع النجم كريم عبد العزيز، ويكتب المسلسل هانى سرحان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، إنتاج سينرجى.