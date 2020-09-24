شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ملك المواويل محمد طه غدا.. تعرف على أشهر أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، غدا الخميس، ذكرى ميلاد الراحل محمد طه، هو واحد من أهم رواد الطرب الشعبى، حيث كان يؤلف ويلحن ويغنى أغانيه، وغنى فى العديد من المناسبات المهمة منها عيد الثورة أمام جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وغيرهم من القادة.

كما استطاع محمد طه التواجد فى عدد كبير من الأفلام من نهايات الخمسينيات حتى وفاته، وكان يشارك بشخصيته الحقيقية بالغناء ومعه فرقته التي كونها بعد تحقيق نجاح كبير بالموال الشعبي، تحمل اسم "الفرقة الذهبية للفنون الشعبية" وضم إليها أخاه "شعبان طه" الذي يشبهه تماماً كما ضمت الفرقة عازفين للناي والأرغول والكمان والعود والطبلة.

ومن الأفلام التى شارك فيها "السفيرة عزيزة" عام 1961، و"بنت الحتة" 1964، و"الزوج العازب" 1966، و"دعاء الكروان" 1959، و"ملك البترول" 1962، وكان آخر الأفلام التي شارك فيها عام 1991 "نص دستة مجانين"، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرزالمواويل محمد طه في عيد ميلاده.

موال لسانك حصانك

Advertisements

موال الصياد :

موال ياللى غويت النسب

موال يللى زرعت الحب

موال ياللى لقيت الأصيل

موال بين البياض و السمار احترت يا معلم