متابعة بتجــــــــــــرد: حذفت إدارة موقع “يوتيوب” أغنية “قلبي ارتاح” للفنان المصري محمد الشرنوبي بعد أيام من عرضها، وذلك عقب إرسال المنتجة سارة الطباخ للعقد الحصري المبرم مع الأخير لإدارة “يوتيوب”. وكانت الطباخ قد خاطبت الشركات الإعلانية المروجة للأغنية للمطالبة بحذفها، وبعدها وجهت خطاباً رسمياً لموقع “يوتيوب” الذي حذف الأغنية. يذكر أن سارة الطباخ قد أصدرت تحذيراً بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، لأن عقده مع شركته ما زال سارياً ولم يتم فسخه بعد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الطباخ تواصل حربها على محمد الشرنوبي وتطيح بـ”قلبي ارتاح” من “يوتيوب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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