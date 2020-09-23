متابعة بتجــــــــــــرد: اقتحم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل مجالاً سياسياً لا يخوضه أفراد العائلة المالكة البريطانية عادة، على مبدأ “خالف تعرف”.
ودعا دوقا ساسكس الشعب الأميركي إلى التسجيل للتصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.
ووفقاً لدستور بريطانيا غير المكتوب، يُتوقع من أفراد العائلة المالكة التزام الحياد السياسي وألا يصوت أفرادها في الانتخابات، ونادراً ما حادت الملكة إليزابيث (94 عاماً) عن هذا العرف طيلة 68 عاماً قضتها على العرش.
وقال الزوجان في مقطع فيديو بمناسبة الكشف عن قائمة مجلة “تايم” الأميركية لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2020 إنه ينبغي على كل من يمكنه الإدلاء بصوته في الاقتراع أن يفعل ذلك.
وقال الأمير هاري في الفيديو: “في هذه الانتخابات لن أتمكن من التصويت، لكن كثيرين منكم ربما لا يعلمون أنه لم يكن بمقدوري التصويت في المملكة المتحدة طيلة حياتي”.
وأضاف: “مع اقترابنا من شهر نوفمبر، من الضروري أن نرفض خطاب الكراهية والتضليل والسلبية على الإنترنت”.
أما ميغان فقد حثت الأميركيين على التصويت قائلة: “هذه الانتخابات هي الأهم بالفعل، فعندما نشارك توضع قيمنا موضع التنفيذ وتصبح أصواتنا مسموعة، صوتكم تذكير بأهميتكم لأنكم مهمون فعلاً وتستحقون الاستماع لكم”.
ويقيم هاري وميغان حالياً في ولاية كاليفورنيا بعد تخليهما عن مهامهما الملكية الرئيسية في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هاري وميغان يخالفان الأعراف ويقتحمان مجالاً سياسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.