"الأرملة السوداء" توجه ضربة لأصحاب السينمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجّلت شركة "ديزني"، الأربعاء، طرح فيلم الأبطال الخارقين Black Widow (الأرملة السوداء) وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرج West Side Story (قصة الحي الغربي) إلى عام 2021.

ويوجه القرار ضربة لأصحاب دور العرض السينمائي الذين كانوا يأملون في عودة الإقبال على السينما في أواخر العام.

وكان الفيلمان على قائمة أبرز الأفلام المتبقية على جدول هوليوود لعام 2020.

وأرجئ طرح "الأرملة السوداء" لمدة 6 أشهر إلى مايو/أيار 2021 في حين تأجل طرح فيلم سبيلبرج المأخوذ عن مسرحية برودواي الغنائية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم لمدة عام إلى ديسمبر/كانون الأول 2021.

ومن بين الأفلام الكبيرة المتبقية هذا العام فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die (لا وقت للموت) والمقرر طرحه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني وفيلم (Wonder Woman 1984) "المرأة الخارقة 1984" الذي تأجل طرحه مؤخرا إلى 25 ديسمبر/كانون الأول.