شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى من داخل الاستوديو: "الدنيا مولعة للرد على "المدعو نمبر 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال السجال بين النجمين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى لم ينته بعد، فالتصريحات بينهما مازالت مشتعلة بعد أزمة لقب "نمبر 1"، آخر تلك السجالات بطلها الفيشاوى الذى نشر صورا من داخل الاستوديو خلال التحضير لأغنيته الجديدة "نمبر 2" والتي تحمل سخرية من اللقب المفضل لدى غريمه رمضان، وعلق الفيشاوى على الصور: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو "نمبر 1".. الدنيا مولعة".



الفيشاوى

كان النجم محمد رمضان قد طرح إعلانا ترويجيا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دبابة" حملت كلماتها رسالة إلى الفيشاوى قال فيها: بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صور".

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وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللى قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

جدير بالذكر، أن رمضان قد علق على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".

وأضاف "رمضان" خلال تصريحات إعلامية: "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".