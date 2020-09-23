- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لـ نادية ابنة أحمد السقا.. هل تشبه والدها؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان أحمد السقا وابنته نادية في ظهور نادر لها، وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.
أحمد السقا مع ابنته
وتزوج أحمد السقا من زوجته مها الصغير عام 1999 وأنجب منها ولدين وفتاة، هم حمزة وياسين ونادية، واتجهت زوجته للعمل فى مجال تقديم البرامج عام 2019 من خلال برنامج its show time على قناة " cbc".
وفى سياق آخر يشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف فى فيلم "قبل الأربعين"، للفنانة داليا مصطفى، حيث انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية ضمن أحداث العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتي تحتوي على قصص حقيقية، وتعود به داليا مصطفى إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت زكريا، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عاما.
فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليفأحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لـ نادية ابنة أحمد السقا.. هل تشبه والدها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.