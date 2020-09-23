شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بيومى فؤاد فى كواليس فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، دور موظف فى مصلحة الشهر العقارى، ويقع فى قصة حب مع الفنانة دلال عبد العزيز التي تعمل معه بنفس المكتب، وهو الفيلم الذي يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

من ناحية أخرى يعمل بيومى فؤاد حالياً على تصوير فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، أمينة خليل، محمد علاء، كما يستعد لتصوير فيلم بعنوان "تحت تهديد السلاح" مع هانى سلامة وغادة عادل وياسمين رئيس وإخراج ماندو العدل، اضافة إلى استعداده للظهور كضيف شرف فى فيلم "حلم سوسن" مع أحمد فهمى وروبى وإخراج أحمد الجندى.

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يذكر أن آخر أعمال بيومى فؤاد مسلسل "رجالة البيت" التى عرض فى رمضان الماضي، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.