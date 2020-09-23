أيقونة الأغنية الفرنسية.. وفاة جولييت غريكو عن عمر يناهز 93 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - غيّب الموت أيقونة الأغنية الفرنسية جولييت غريكو، اليوم الأربعاء، عن عمر 93 عاما، وفق ما أفادت عائلتها في بيان لها.

وقالت العائلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن "جولييت غريكو فارقت الحياة اليوم الأربعاء محاطة بالمقربين في منزلها الذي لطالما أحبته، في راماتويل جنوب شرق فرنسا، كانت حياتها استثنائية".

أضافت عائلة جولييت غريكو: "كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاما"، في إشارة إلى تعرضها في 2016 لجلطة دماغية، وهو العام الذي فقدت فيه أيضا وحيدتها لورانس ماري.

وكانت الراحلة قالت في حوار مع "تيليراما" في يوليو الماضي، إنها "تفتقد (الغناء) كثيرا.. الغناء هو سبب وجودي الغناء كل شيء".

وقال مدير جولتها الأخيرة، ألكسندر بو: "رحلت سيدة عظيمة"، مضيفاً أنها "كانت متعبة منذ مدة ولكن ظل إدراكها يقظا، ومقابلتها مع تيليراما خير دليل على ذلك".