إيرادات الثلاثاء.. "Mulan" في المركز الثاني و"Dreambuilders" التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الثلاثاء 22 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 98 ألفًا و188 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 34 ألفا و654 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The New Mutants" والذي حقق 21 ألفًا و872 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 20 ألفا و715 جنيها.

وذهب المركز الخامس للفيلم الرومانسي " After We Collided"، محققًا 18 ألفًا و833 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 9 آلاف و9 جنيهات، وفاز بالمركز السابع فيلم "Freaks: You're One of US" بعد تحقيقه 8 آلاف و499 جنيهًا.

في المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 7 آلاف و666 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم التحريك " "Dreambuilders، والذي حقق 6 آلاف و82 جنيهًا.