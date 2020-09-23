أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى بعد انفصال سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجأ الفنان أحمد فلوكس، الجميع، مساء اليوم الأربعاء، بعودته لزوجته الأولى "رابيا"، وأم ابنه الوحيد "سيف الدين"، بعد انفصال عدة سنوات.

ونشر فلوكس، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له مع زوجته "رابيا"، واكتفى بذلك دون التعليق على الصورة.



وانفصل أحمد فلوكس عن زوجته منذ سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما، رغم إقامة الزوجة خارج مصر، وكانا على اتصال بشكل دائم.

ومن جانب آخر، أعلن أحمد فلوكس اتجاهه مؤخرا لعالم الغناء، وطرح أمس البرومو التشويقي الأول لأغنيته الجديدة "خليك صح"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير.

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ويواصل أحمد فلوكس حاليا تصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويشاركه البطولة الفنان الأردني منذر رياحنة، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان 2021، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، من إنتاج شركة الإنتاج التي أسسها مؤخرا.

كما تعاقد أحمد فلوكس مؤخرا على مسرحية جديدة مع الثنائي تامر كرم ومعتز ولي الدين.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر"، من بطولة النجوم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، من إخراج شريف عرفة.