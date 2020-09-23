بصور معهما.. الراقصة جوهرة تهنئ تامر حسني والعسيلي على أغنية "إختراع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الاستعراضية جوهرة، على مشاركة الفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي، احتفالهما بنجاح أغنية "إختراع".

ونشرت جوهرة، عددًا من الصور التي التقطتها بصحبة تامر والعسيلي، عبر حسابها على إنستجرام.

أغنية"اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.

وعلى جانب آخر، ينتظر الفنان تامر حسني عرض فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، ويشاركه البطولة: ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، وعدد من الفنانين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسني وأحمد دسوقي.