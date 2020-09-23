محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة الاستعراضية جوهرة، على مشاركة الفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي، احتفالهما بنجاح أغنية "إختراع".
ونشرت جوهرة، عددًا من الصور التي التقطتها بصحبة تامر والعسيلي، عبر حسابها على إنستجرام.
أغنية"اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.
وعلى جانب آخر، ينتظر الفنان تامر حسني عرض فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، ويشاركه البطولة: ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، وعدد من الفنانين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسني وأحمد دسوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور معهما.. الراقصة جوهرة تهنئ تامر حسني والعسيلي على أغنية "إختراع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.