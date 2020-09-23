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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف محمود كمال شقيق الفنان عمر كمال، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها شقيقه قبل ساعات.
وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شقيقه عمر كمال شعر بحالة من التعب نتيجة الإرهاق والشغل الكثير الذي كان يقوم به خلال الأيام الماضية، لدرجة أنه لم يكن ينام وهو ما عرضه لأزمة صحية.
وتابع: "خدته وروحنا عملنا تحاليل طبية في أحد المستشفيات بمنطقة الهرم، للإطمئنان على صحته".
وأضاف، أن شقيقه يتواجد حاليًا في شقته، ولا يتواجد داخل أي مستشفيات.
وكان محمود كمال، نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة شقيقه وهو داخل المستشفى مرتديًا الكمامة ويضع يده على وجهه، وعلق: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي.. ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق عمر كمال يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية بعد ذهابه المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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