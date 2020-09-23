حلا شيحة.. ندمت على عمليات التجميل وهذا رأيها بالحجاب وقصة مشهد أرعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

منذ عودتها للتمثيل بعد فترة اعتزال طويلة، ارتدت فيها الحجاب ثم النقاب، وغادرت مصر لفترة عاشت خلالها في كندا مع زوجها وأبنائها الأربعة، وأخبارها محل اهتمام كبير من الجمهور ووسائل الإعلام، هي الفنانة حلا شيحة.

بعد انتهاء قصة العودة، بدأ مستخدمو مواقع التواصل الحكم على أدائها في أول عمل شهد ظهورها كممثلة من جديد "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، ثم مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" وحديث البعض عن إجرائها عمليات تجميل أثرت على تعبيرات وجهها، وقبل ساعات ظهرت قصة أخرى بطلتها حلا، بعد انتشار أنباء غير مؤكدة عن ارتباطها بالمنتج والداعية الإسلامي معز مسعود.

استند مروجو النبأ لصورة يعود تاريخها لشهر يونيو الماضي، أي قبل 3 أشهر تقريبًا، عندما نشر معز عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له ممسكًا جيتارًا، ومعلقًا "شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك"، وعلقت حلا من حسابها الرسمي على نفس الموقع "هاي معز.. من التقط هذه الصورة"، ليرد "شخص ما مميز جدًا".

حسم والد الفنانة حلا شيحة، الجدل حول الأخبار التي تم تداولها، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليس هناك أي شيء بشكل رسمي ولم يطلب يدها مني".

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن حلا شيحة..

- حلا هي ابنة الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة، ولديها 3 شقيقات، هن "هنا ورشا ومايا".

- تكمل في فبراير المُقبل عامها الـ41.

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- عاشت في كندا 3 سنوات ونصف، قبل قرار العودة، مؤكدة أنها كانت تعيش طول الوقت في مصر، مضيفة "كنت أشعر بالغربة بكندا، والحياة فيها روتينية جدًا بعكس مصر التي تجد أهلها صاحيين طوال الوقت، الممتع هناك أن الجو صحي جدًا والرياضة عندهم شيء أساسي".

- فيلم" السلم والتعبان" من أكثر الأفلام التي تحبها، وعنه قالت "كنت مرعوبة من مشهد جمعني مع هاني سلامة لما كنت رايحاله البيت، أقوله كلام في الحب، وطلبت من المخرج طارق العريان عدم تكرار تصوير هذا المشهد، وأن أصوره مرة واحدة فقط".

- عن اسمها قالت "كنت متضايقة من اسمي وأنا صغيرة، ولما كبرت حبيت اسمي أوي، وكان اسم متميز لأنه محدش كان بيسميه، لكن دلوقتي بقي اسم موجود في كل حتة، وحلا.. جاي من حاجة حلوة".

- تحب فيلم اللمبي جدا، وجملة "اديني شندوتش"، كانت صعبة عليها ترديدها في الفيلم.

- في برنامج التاسعة، عبرت عن ندمها لخضوعها لعمليات تجميل، وقالت "هي كانت غلطة، ولحظة جنان، قلت أجرب الإحساس ده عامل إزاي، أغير وأشوف شكلي بطريقة مختلفة، بعد ما عملته اتضايقت، هي مش عملية تجميل هو زي فيللر".

- قالت إن ارتداء الحجاب أو خلعه هو حرية شخصية، مضيفة: "كل واحد له مطلق الحرية في أن يختار ما يحب، أنا ليا مطلق الحرية في الشكل اللي بحب أظهر من خلاله، انتقد براحتك بس من غير ما تجرح".

- وفي حوار تليفزيوني قالت: "الدين ليس شكل بل جوهر ومعاملات، الصدق والوفاء والاخلاص في العمل هو الأهم، والكثير منا لا يطبق ذلك، الإسلام أكبر من التدين الشكلي الظاهري".

- أكدت أنها متصالحة مع نفسها، وأنها ترى العلاقة بين الإنسان وربه علاقة خاصة، وتؤمن بأن الفن رسالة راقية وكلمة ومعاني جميلة وأنه لا يتعارض مع الإسلام.

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