رسائل حب من النجوم العرب للمملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - هنأ عدد كبير من نجوم الفن العربي السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، وكل فنان عبّر من خلال حسابه في "تويتر" بما يشعر به، فهناك من روى باختصار تفاصيل عاشها في المملكة، وهناك من تمنى لها أن تبقى مستمرة في دورها الريادي في المنطقة والعالم.

الفنانة نجوى كرم نشرت أغنيتها الشهيرة التي قدمتها للسعودية بعنوان "الله ياخد بيدك" عبر حسابها في "تويتر" وأرفقتها بتعليق: "كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير بيلبقلِك تبقي بهالعزّ".



الفنانة هيفاء وهبي كتبت عبر حسابها في "تويتر": "بمناسبة #اليوم_الوطني90 ، كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بخير وأمان".

الفنان عبد المجيد عبدالله نشر مقطع فيديو لأغنيته "همة حتى القمة" ثم كتب تغريدتين له عن المناسبة قال في الأولى: "كل عام ووطني يعانق السّماء مجداً ويحضن السّحاب فخراً وعزاً، دُمت حُبّاً وعشقاً للأبد .أما في تغريدته الثانية فقال: "صباح الخير يابلادي نباهي بك حباً وفخراً".



من جهتها، الممثلة نادين نسيب نجيم توجهت بتغريدة تهنئة الى السعودية قائلة: "كل عام والمملكة العربية السعودية بخير، اتمنّى لكم دوام الازدهار والإنجاز والريادة في شتّى المجالات. أدامَ الله عليكم الأمن والأمان، كما اتوجّه بكل الحُب للشعب السعودي الطيّب والمُحِب. دُمتم بخير".

وبالدعاء، هنأت الفنانة نوال الزغبي الشعب السعودي، بتغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، وكتبت: "كل عام والمملكة السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والإزدهار ويحفظ ولاة عهده إنشالله".



وحرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، المشاركة في تهنئة المملكة وشعبها بالذكرى الـ90 لتوحيدها.



وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بـ"تويتر": "‏كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة ‎#لعيد الوطني السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

الفنانة نوال الكويتية كتبت عبر صفحتها في "تويتر": "أجمل التهاني والتبريكات لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله والشعب السعودى بعيد المملكه التسعين عسي الله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل مكروه".



وكتبت النجمة نانسي عجرم، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" ‏قائلة: "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".

أما الفنانة مايا دياب فكتبت مهنئة "أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير السعودية ".. هكذا هنأت الفنانة مايا دياب السعودية وشعبها باليوم الوطني السعودي الـ 90".



الممثلة المصرية سمية الخشاب نشرت فيديو لها عبر حسابها في "انستقرام" هنأت خلاله الشعب السعودي، قائلة: "كل عام وكل شعب السعودية بألف خير".



الفنانة أصالة نشرت منشوراً طويلاً لها على "انستقرام" مع صورة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان أرفقتها بتعليق: "غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها .. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال .. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها .. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل .. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) السعودية بخير وأمان واستقرار وتقدّ".



الفنانة لطيفة التونسية عايدت السعودية من خلال نشرها للعلم السعودي وأرفقته بتعليق: "كل عام والمملكه العربيه السعوديه أرض الحرمين قيادةً وشعباً بألف خير وامان".

كما وجهت اليسا تهنئة قلبية صادقة للمملكة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم".



وشكرت اليسا المملكة على وقوفها الدائم بجانب بلدها لبنان في كل الظروف.

الإعلامية هيلدا خليفة كتبت عبر حسابها في "تويتر": "كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بخير وسلام".

ومن صحراء المملكة ، جاءت تهنئة واحتفال الإعلامية ريا أبي راشد، مختلفًا، وعلقت ريا أبي راشد، على الصورة: "كل عام والمملكة السعودية وشعبها الكريم بألف خير".



ومن الفنانين الذين طرحوا أإنيات للملكة بمناسبة اليوم الزطني السعودي الفنانة اللبنانية يارا التي أصدرت يوم أمس في 22 سبتمبر/أيلول أغنية وطنية جديدة بعنوان "بنت الوطن" أهدتها للمملكة العربية السعودية لمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90.







من جهته، أطلق المطرب السعودي راشد الماجد، أغنية جديدة بعنوان "هذا محمد" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 عبر الإذاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية.



وتحت عنوان "الحكم لله ثم لآل سعود"، احتفل المطرب ماجد المهندس، بالذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي، بطرح هذه الأغنية.

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