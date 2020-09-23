جان كلود فاندام فخور يستعرض بفخر عضلاته ولياقته البدنية متحدياً عمره المتقدم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - أثبتت دراسات طبية عديدة أن الرجال والنساء الذين يمارسون الرياضة بانتظام يعيشون حياة صحية أفضل وعمراً أطول،وقد أثبت الكثير من أبطال الرياضة وعشاق الرياضة عموماً صحة ما خلصت إليه هذه الدراسات،ومن بين نجوم الرياضة وكمال الأجسام وسينما الأكشن جان كلود فاندام .

وقد حرص النجم العالمي البلجيكي الأصل جان كلود فاندام ،على تحدي عمره المتقدم الذي سيبلغ عامه الستين في 18 أكتوبر المقبل من هذا العام،وتأكيد أن العمر بالنسبة إليه مجرد رقم وهمي لا يثير قلقه أو مخاوفه إطلاقاً لثقته أكثر بقدرته على المحافظة على لياقته البدنية وشباب جسده عبر الرياضة كما فعل منذ عقود من الزمن.

ولتأكيد فلسفته الخاصة بذلك،نشر جان كلود فاندام صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي يتابعه فيه 5 ملايين و300 ألف شخص، وهو يستعرض فيها عضلاته من جديد التي لا يزال يحتفظ بها عن طريق مواصلة التدريبات بالرغم من كبر سنه ليحظى بإعجاب الكثيرين ولفت الأنظار إليه لشدة التزامه بالتدريبات والإعتناء بلياقته البدنية للحفاظ على جسده رغم الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا،وحظيت الصورة ب"79" ألف و500 مشاهدة خلال ساعات قليلة.

ويشار الى أنه في يوليو الماضي، خاض فاندام رحلة جوية برفقة كلبته الصغيرة لوليتا، حيث كشف عن انطلاق رحلته بالتقاط صورة أمام طائرته الخاصة المكتوب عليها حروف اسمه:JCVD ،وكتب إلى جانب الصورة معلقاً: " جاهز للطيران مرة أخرى مع لوليتا الصغيرة".

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جان كلود فاندام

سر صحة ورشاقة فاندام بهذا العمر

وكشف جان كلود فاندام بمقابلة قديمة سر تمتعه بصحة مثالية وجسد رياضي رغم تقدمه بالعمر واقترابه من سن ال60 من عمره فقال: جسدي يعرف ماذا يأكل وماذا يحتاجه من طعام وشراب،يمكنني أن أشعر بمتطلبات جسدي الغذائية. فأنا أحب شرب الماء بكثرة منذ أكثر من 30 عاماً،وأحب أن آكل ما يريح جسدي،وليس بالضرورة أن يريح جسدي تناول الجبن والكيك والشيكولاته.

وجسدي يشعر بالسعادة والراحة بتناول كافة أنواع الخضروات والفاكهة الطازجة،ولا أكتفي بغسلها فقط بل أقشرها كلها حتى: الطماطم "البندورة" والخوخ والتفاح.

وأفضل وجبة يمكن تناولها في الصباح،هي: التوت والعنب والفراولة،والسبب هي أنها غنية بمضادات الأكسدة والإلتهابات.

ويكثر من تناول الأغذية الغنية بأوميغا 3،ويقلل من تناول اللحوم الحمراء في وجباته،ولا يشبع من تناول وجبة واحدة،حيث يوزع طعامه على ست أو سبع وجبات في اليوم،ويأكل كميات طعام صغيرة وصحية في كل وجبة،لكن عالية الجودة والفيتامينات الطبيعية،ويكثر من شرب ليترات من الماء يومياً على فترات متباعدة.

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ويركز جان كلود فاندام حالياً على عائلته وتدريباته الرياضية في ظل جائحة فيروس كورونا،وللآن نسبة الوفيات بين الرياضيين شبه معدومة حيث تعد الرياضة أحد العناصر التي ترفع مناعة الجسد ضد كافة أنواع الفيروسات الطارئة ومن بينها: فيروس كورونا،ومعظم الرياضيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا،شفوا منه سريعاً،ولم يشعروا سوى بأعراض خفيفة تكاد لا تذكر حسب وصف دواين جونسون "ذا روك" الذي أصيب به وتعافى منه دون أن يشعر بأعراضه.