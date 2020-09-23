4 نساء في حياة معز مسعود

انتشرت الشائعات حول اترباط الداعية معز مسعود بالنجمة حلا شيحة، ولم تكن تلك أولى شائعات زواج معز مسعود بنجمة فن.

وفي هذا التقرير نرصد أربع نساء في حياة الداعية معز مسعود:

1- سارة حورية:

نشرت العديد من المواقع أن الداعية معز مسعود تزوج أول مرة عام 2003 من فتاة حسناء تدعى سارة حورية إحدى خريجات الجامعة الأمريكية، ولشدة جمالها حصلت على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، وتم حفل الزفاف في نطاق ضيق اقتصر على الأهل والأصدقاء آنذاك، ولكن سارة حورية نفت هذه الشائعة وبأنها لا تعرف معز مسعود على المستوي الشخصي.

2- بسنت نور الدين:

تزوجت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، والتي تخرجت من كلية السياحة والفنادق عام 2009 وعملت مرشدة سياحية وتخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر وكان ذلك أحد أسباب إعجاب معز مسعود بها، حيث بدأت رحلتها يوم 5 مارس 2017 بجولات سياحية، ومن ثم تزوجت من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017.

وبعد 179 يومًا فقط أعلنت بسنت أنها تعرفت عليه بعد أن انفصل عن زوجته الأولى واستمر زواجهم لمدة 179 يومًا فقط.

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3- شيري عادل:

زواج معز مسعود والنجمة شيري عادل، والذي لم يدم إلا عام واحد فقط، إذا تم زواجهما في شهر يوليو من العام قبل الماضي وجاء يقين خبر انفصال معز مسعود و شيري عادل في شهر يوليو من العام الماضي، إلا أنه رغم انتشار العديد من الشائعات حول وقوع طلاق شيري عادل ومعز مسعود على مدار الأسابيع الماضية لم يتم تأكيد الخبر رسميًا إلا اليوم بعدما أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها عن معز مسعود منذ قرابة شهرين لتؤكد تلك الشائعات، رغم نفيهما لها من قبل بفيديو يجمعهما ساخرين من خبر الطلاق.

4- حلا شيحة:

انتشرت الشائعات حول زواج معز من النجمة حلا شيحة، ومن ناحيتها نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد حلا الأنباء، مشيرًا إلى أن معز لم يطلب يدها منه رسميًا.