فيديو .. نانسي عجرم تشعل حفل تيك توك

طرحت النجمة نانسي عجرم فيديو حفل تيك توك، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وتألقت نانسي عجرم من خلال الحفل حيث قدمت باقة لامعةمن أجمل أغانيها التراثية والحديثة، ومنها: شيخ الشباب، ماشي حدي، في حاجات، يا كتر، ظبت وخطت، معجبة، عيني عليك، كيفك بالحب، يا طبطب، بلاديات، إحساس جديد.
ومن ناحية آخرى تستعد النجمة نانسي لطرح ألبوم جديد، لم تستقر على تحديد اسمه حتى الآن، ويضم الألبوم على العديد من الأغاني المتميزة، ومنهم: بدى حدا حبوا، وأول أيامه.
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