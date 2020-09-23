شاهد.. سواريز يودع برشلونة بالدموع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ تولي المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الهولندي رونالد كومان ، بات اللاعب الأرغوياني لويس سواريز خارج حساباته .

وأصبح سواريز، نجم برشلونة، على أعتاب الرحيل رسميا عن النادي الكتالوني، هذا الصيف.

ظهر لويس سواريز وهو يبكي في سيارته أثناء مغادرته لمران فريقه برشلونة تمهيدا لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن سواريز غادر برشلونة باكيا.

وأضافت أن “سواريز غادر فريقه اليوم الأربعاء، بعدما جمع جميع أدواته وأغراضه الشخصية من غرفة خلع الملابس”.

وأوضحت أن “الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة تم ظهر اليوم من خلال حصول النجم الأوروغوياني على تسوية مجانية للرحيل إلى صفوف أتلتيكو مدريد”.

بات الأوروغواياني لويس سواريز، نجم برشلونة، على أعتاب الرحيل رسميا عن النادي الكتالوني، هذا الصيف.

Advertisements

ظهر لويس سواريز وهو يبكي في سيارته أثناء مغادرته لمران فريقه برشلونة تمهيدا لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن سواريز غادر برشلونة باكيا.

وأضافت أن “سواريز غادر فريقه اليوم الأربعاء، بعدما جمع جميع أدواته وأغراضه الشخصية من غرفة خلع الملابس”.

وأوضحت أن “الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة تم ظهر اليوم من خلال حصول النجم الأوروغوياني على تسوية مجانية للرحيل إلى صفوف أتلتيكو مدريد”.

وأشارت إلى أن الاتفاق تم بين اللاعب وبرشلونة وهو أن يتنازل سواريز عن مستحقاته مقابل رحيله في صفقة مجانية.

يذكر أن سواريز هو الهداف التاريخي الثالث للنادي على مدار 6 سنوات قضاها في كامب نو منذ انضمامه إلى البارسا في صيف 2014 قادما من ليفربول.

ورحيل اللاعب عن برشلونة لم يكن قراره، بل كان بناء على رغبة رونالد كومان، المدرب الجديد للفريق، والذي أبلغ سواريز برحيله بعد ساعات قليلة من تقلده القيادة الفنية لبرشلونة.