اختفاء أسلحة جيمس بوند يشغل بال الشرطة البريطانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت الشرطة البريطانية عن اختفاء 5 أسلحة كان قد استخدمها النجم الأميركي جيمس بوند في أفلامه، كما دعت الإثنين الإبلاغ عن أي معلومة تتعلق بالمسروقات، ويذكرأن السرقة قد تمت منذ ستة أشهر، على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الشمال من لندن، حيث تحاول الشرطة بشكل حثيث الوصل إلى اللصوص.

وكانت الأسلحة الخمسة سرقت مساء 23 مارس (آذار) الفائت من منزل صاحبها في إنفيلد فيما كانت بريطانيا غارقة في الحجر المنزلي. ورغم تنبّه الجيران إلى اللصوص، نجح هؤلاء في الفرار قبل وصول الشرطة.

وضمّت غلّة اللصوص مسدسات “بيريتا تشيتاه” و”تومكات” و”وولتر بي بي” و”سميث أند ويسن 44 ماغنوم” و”لاما” عيار 22، استخدمت في أفلام “داي أناذر دي” و”إيه فيو تو إيه كيل” و”ليف أند لت داي”، علماً أن كل هذه الأسلحة عُطّلَت وليست فاعلة.

وعُثَرَ على أحد هذه الأسلحة، وهو مسدس “لاما” ذو المقبض الأصفر، وقد أصابه الصدأ، في حقل على مقربة من محطة إسكس للقطارات في أبريل (نيسان) الفائت، إلا أن الأسلحة الأخرى لا تزال مفقودة.

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مسدس لاما

وشدد بول ريدلي، أحد مسؤولي التحقيق، في بيان، على أن “في الإمكان التعرّف بسهولة” على الأسلحة المسروقة في حال رآها أيّ كان أو عرضها عليه أحدهم للبيع.

وأبرز “القيمة العاطفية” لهذه الأسلحة بالنسبة إلى مالكها، مشيراً إلى أنها كان يفترض أن توضع في “معرض وطني”.

وعممت الشرطة الإثنين مشاهد من كاميرات المراقبة تظهر سيارة مشبوهة ظهرت في الفيديو قبيل حصول السرقة.

ووصفت الشرطة اللصوص بأنهم ثلاثة رجال لديهم لكنة أوروبية شرقية، كانوا يرتدون ثياباً داكنة ويضعون أقنعة.