شاهد.. أصغر غواص عربي يحتفل باليوم الوطني السعودي على طريقته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

اختار أصغر غواص في العالم العربي ، الطفل بتال بن عبدالرحمن الأحمري (11 عاماً) ، أن يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ90 على طريقته الخاصة ، حيث دون شعار اليوم الوطني للمملكة “همة حتى القمة” في أعماق البحر الأحمر، بالتحديد في منطقة “نيوم”.

وحصل الطفل الأحمري حصل على لقب “أصغر غواص في العالم العربي” عندما غاص في أعماق البحر وعمره لم يتجاوز 8 سنوات قبل 3 أعوام.

الأحمري قرر التعبير عن مشاعره الوطنية والاحتفاء باليوم الوطني السعودي رقم 90 من أحب مكان إلى قلبه وبالطريقة التي يجيدها وهي الغوص في أعماق البحار، إذ غاص في البحر الأحمر من سواحل منطقة تبوك ودوّن “من الأعماق ‏همة حتى القمة.. أحبك يا وطني”.

وقدم الطفل، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي كافة بهذه المناسبة الوطنية.

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هذه ليست المرة الأولى التي يحتفي بها الأحمري بهذه المناسبة الوطنية من أعماق البحار، إذ احتفل باليوم الوطني السعودي رقم 89 من الأعماق وحمل شعار “همة حتى القمة” وصورتي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعبيرا منه عن حبه لقيادات وطنه الغالي.

وبتال الأحمري بدأ الغوص وهو في الخامسة من عمره، بدعم من والده ومدربيه في الأكاديميات الرياضية العسكرية في تبوك، وببلوغه عمر 10 سنين أصبح متمرسا في السباحة والغوص بأنواعه المختلفة، وتوج بلقب “أصغر غواص عربي” في حفل تكريمي بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وشارك بتال في العديد من مسابقات السباحة والغوص في المملكة السعودية وخارجها، وحقق كثيرا من الميداليات الذهبية، وحصل على رخصتين دوليتين في الغوص؛ الأولى (Open Water) غوص السكوبا للمياه المفتوحة من منظمة بادي العالمية، والأخرى (Freediving) غوص فري دايف من منظمة (SSI) العالمية.