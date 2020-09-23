تراند اليوم : لهذا السبب .. إدارة YouTube تحذة أغنية قلبي إرتاح للشرنوبي

حذفت إدارة YouTube أغنية “قلبي ارتاح” للفنان محمد الشرنوبي بعد أيام من طرحها.

يأتي ذلك بعدما تقدمت المنتجة سارة الطباخ بالعقد المبرم بينها وبين محمد شرنوبي لإدارة YouTub وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها، وكانت سارة الطباخ قد قامت بمخاطبة الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من علي صفحتها ثم حذفت من كافة التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت YouTube واستجابت إدارته احقاقا للحق واحتراما لحقوق الشركة، وكانت سارة الطباخ قد أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها علي توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع علي اي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.

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كان محمد الشرنوبي أعاد طرح الأغنية بعد أسابيع من حذفها عبر جميع المنصات الإلكترونية بسبب مشاكل إنتاجية، واحتفل مع جمهوره بتحقيقها مليون مشاهدة في 3 أيام.

أعد الشرنوبي الأغنية خصيصا لزوجته راندا رياض التي شاركته الظهور في الفيديو الكليب الذي تضمن لقطات من حفل زفافهما، إلى جانب لقطات سجلها عدد من الفنانين للمشاركة في الفيديو.

يذكر أن أغنية “قلبي ارتاح” من كلمات محمد يسري، ألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى حلواني، والفيديو من إخراج عادل جمال.