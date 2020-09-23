تراند اليوم : ملكات جمال .. صورة لتوبا بويوكستين مع بناتها – إتفرج

بين الحين والآخر، تتواصل الفنانة التركية توبا بويوكستن الشهيرة عربيا باسم “لميس” مع جمهورها وتنشر صور جديدة لها عبر حسابها على Instagram.

نشرت توبا صورة جديدة لها مع بناتها التوأم “مايا وتوبراك”، في أحدث ظهور لهما.

كتبت توبا تعليقا على الصورة: “هذا يسمى الحب النقي، عندما تنبض القلوب الثلاثة معا” وأوضحت أن والدتها هي من التقطت الصورة.

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على جانب آخر انفصلت توبا عن حبيبها رجل الأعمال، أوموت أفريجان، بعد علاقة استمرت لـ4 سنوات، وانتشرت بعض الأخبار عن ارتباطها بلاعب كرة قدم، لكنها نفت هذه الأخبار وأكدت أنه إذا حدث وارتبطت ستعلن هذا الأمر.

يذكر أن توبا شاركت مؤخرا ضيف شرف في المسلسل التركي “اتصل بوكيل أعمالي” الذي يعرض عبر منصة “شاهد”.

يشار إلى أن آخر مسلسلات توبا التليفزيونية كان “جسور وجميلة” وعرض في 2017، وعربيا عرض عبر قناة MBC4 وشاركها في بطولته الممثل التركي كيفانش تاتليتوج.