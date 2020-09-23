تراند اليوم : بسبب تدهور أحوال الفنانين .. ناهد السباعي : معنديش مشكلة أركب مواصلات

علقت الفنانة ناهد السباعي على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الأحوال المادية للفنانين، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

نشرت ناهد عبر خاصية القصص القصيرة على Instagram، صورة من تعليق أحد المتابعين حول كونه قد رأى امرأة تشبهها في المواصلات العامة، في إشارة منه لتدهور أحوالهم المادية.

ردت ناهد كاتبة: “الممثلين حالهم اتدهور؟ ربما بعد كورونا.. راكبة مع الشعب عادي؟ اعملها أصلي من الشعب عادي.. بس الشهادة لله عمري ما ركبت مواصلات مكيفة غير برا مصر”.

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يشار إلى أن ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “النهاية”.

مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.