تراند اليوم : علي طريقته الطريفة الخاصة.. سمير غانم يوضح حقيقة مرضه – فيديو

علق الفنان سمير غانم على موجة جديدة من الشائعات، انتشرت بسرعة خلال الساعات الماضية، حول حالته الصحية.

وفي اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، قال سمير غانم إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هو أو زملاؤه من الفنانين لمثل تلك الشائعات، ولأن حب الناس بالنسبة له نعمة كبيرة من الله، فإن ما يزعجه هو الارتباك الذي تحدثه أخبار من هذا النوع له ولمحبيه.

وأوضح سمير غانم أن نخبة من أصدقائه من الأطباء، وبحكم العمر، يدعونه لزيارتهم من حين لآخر للاطمئنان على صحته، ومن الوارد أن يصدر خبر عن أي مصدر خلال زيارته لأحدهم في المستشفى، وهو عادة لا يعلق على تلك الشائعات.

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وأضاف سمير غانم بطريقته الكوميدية أنه يجري حاليا بعض الإصلاحات، استعدادا لانطلاق مسرحيته “الزهر لما يلعب” من جديد، وهي المسرحية التي بدأ عرضها واستمر عشرة أيام بنجاح كبير، قبل أن تظهر جائحة كورونا وتقلب الأوضاع، لكن من المنتظر أن يبدأ عرض المسرحية مرة أخرى منتصف الشهر المقبل، وهناك فرصة لسفر العرض إلى إحدى الدول العربية.

وكشف سمير غانم في نهاية الاتصال عن أنه يشارك الفنانة دنيا سمير غانم بطولة مسلسل جديد.