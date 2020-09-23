تراند اليوم : هكذا أخفت مريم أورزلي حملها في أحدث جلسة تصوير – إتفرج

تتواصل الفنانة التركية مريم أوزرلي مع جمهورها بشكل مستمر، وتنشر عبر حسابها على Instagram صور من جلسات تصوير متنوعة تخضع لها.

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في أحدث جلسة تصوير، حرصت مريم على إخفاء ملامح حملها، بعدما سبق وأعلنت أنها حامل في الشهر الخامس.

ظهرت مريم في الصور ترتدي معطفا واسعا مع فستان قصير، وغطت بطنها وهي تجلس على سلالم.

كانت مريم كشفت أنها تنتظر قدوم طفلتها الثانية في شهر يناير المقبل، موضحة أن حبيبها أمريكي الجنسية، ولم تكشف عن أي تفاصيل أو تنشر صورة له.

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وردت مريم على انتقادات حملها للمرة الثانية بدون زواج، وقالت إنه لا يحق لأحد أن يحكم على أحد، مشيرة إلى أنها ممتنة لكل ما عاشته وأنها لا تهتم بما يقال الآن.

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يذكر أن مريم لديها ابنة تدعى “لارا” تبلغ من العمر 7 سنوات.

يشار إلى أن مريم أوزرلي تغيب عن الشاشات منذ فترة طويلة، وكان آخر الأعمال المعروضة لها عربيا مسلسل “ملكة الليل” وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.