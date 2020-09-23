أول تعليق للأزهر الشريف بسبب أغنية أصالة واقتباسها لحديث نبوي

متابعة بتجــــــــــــرد: علق مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر، على الجدل الحاصل بسبب أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة بسبب اقتباسها جزءا من حديث نبوي شريف.

وأشار المجمع في بيانه الذي لم يذكر فيه اسم الفنانة أو الأغنية، إنه ”تابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم“.

وشدد على أن “الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة”.

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وأضاف: ”انطلاقا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها“.

وتابع: ”وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو“.

وأثارت أغنية “رفقا” لأصالة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اقتباسها كلمات “استوصوا بالنساء خيرا”، واتهمت بالإساءة للدين.