محمد عطية يعايد بشار الشطي.. ويفاجئ الجمهور بهذه الفيديوهات

متابعة بتجــــــــــــرد: في العام 2003، شهد العالم العربي على نشوء صداقة قويّة بين الطالبين في الموسم الأول من برنامج ستار اكاديمي محمد عطية وبشار الشطي رغم المنافسة الشرسة بينهما على اللقب آنذاك.

ورغم مرور 17 عاماً على بداية هذه الصداقة، يبدو أن المودّة لا تزال تجمع بين محمد عطية وبشار الشطي خارج أسوار الأكاديمية ولم تبعدهما ظروف الحياة، فعايد عطية صديقه في منشورٍ جديد على تطبيق إنستغرام بمناسبة عيد ميلاده.

في التفاصيل، فاجأ محمد عطية الجمهور بنشر بفيديوهات من ستار أكاديمي عمرها 17 عاماً، مُسترجعاً أجمل اللحظات الّتي جمعته بزميله بشار الشطي، وهنّأه بمناسبة عيد ميلاده قائلاً: “بشارنو بشارنو، كل سنة وانت طيّب يا حبيبي. اكيد مافيش كلام يكفي مهما كتبت على علاقتي بيك. رفيق الدرب والمشوار من اوله. اكتر واحد وقف جنبي في كل مشاكلي. يا رب يهنيك ويسعدك على قد طيبتك وحبك للناس والخير”.

وردّ بشار الشطّي عليه بالقول: “حبيبي الله لا يحرمني منك وتبقى طول العمر اخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي ما تتبدلش بالذهب”.