يوسف الخال يعيد نشر أغنية “لبنان يا توب الحرير”.. “اليوم وقتها”

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم اللبناني يوسف الخال على صفحته الرسمية في موقع “تويتر” مقطعًا من أغنية وطنية كان قد طرحها بشهر تموز في العام 2006، معتبراً أن اليوم وقتها.

وأرفق يوسف الخال المقطع بتعليق أوضح فيه: “انا مش مُطرب.. بس هيدا “مقطع” من أغنية وطنية كنت عملتها ونزّلتها بتمّوز سنة ٢٠٠٦ وتحديداً اليوم وقتها لأن ما في شيء تغيَّر.. أو كل شي تغيَّر ما بعرف.. الأكيد مِنّو بس هوي صوتي كان أصغر ب ١٤ سنة”.

وأضاف يوسف الخال: “لبنان يا توب الحرير، موسيقى وغناء: يوسف الخال شعر و أداء: مها بيرقدار الخال”.