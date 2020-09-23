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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يشارك فى تحدى صور الطفولة.. ويعلق: أيام ما كنا على الحجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمي، في تحدي صور الطفولة المنتشر حاليًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والذي ينشر فيه المشاركون صورة لهم من فترة الطفولة وأخري في الفترة الحالية ليوضح الفرق الكبير بين الفترتين، ونشر حلمي صورته وهو في مرحلة الطفولة أثناء رحلته الصيفية مع عائلته.
وظهر حلمي في الصورة وهو يجلس على قدم والدته وكتب ساخرًا: "أيام ما كنا على الحجر"، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والإعجابات.
وكان قد كشف حلمى، خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، أنه يحضر فى هذه الفترة لفيلم جديد، كما يتم التجهيز لمسلسل لموسم رمضان 2021، ولكن ما زالت تلك المشاريع فى مرحلة التحضير.
وذكر حلمى أنه يعتبر هذا العمل أول مسلسل درامى من بطولته، إذ شارك من قبل فى مسلسل من بطولة كرم مطاوع ومن إخراج عادل صادق وهو الذى اكتشفه فى الدراما، حيث قال أحد الإفيهات أمامه فى مرة ليتفاجأ بعد فترة باتصال هاتفى من ابنته تطلبه لمقابلة والدها لعمل جديد، وكان مسلسل "ناس ولاد ناس".
جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمى قدم آخر أعماله فيلم "خيال مآتة"، وحقق نجاحاً ملحوظاً فى السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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