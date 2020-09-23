شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تعرض حفلها الغنائي بـ"تيك توك" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلها الغنائي الأخير الذي شاركت فيه عبر تطبيق "تيك توك" منذ نحو 5 أيام، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حتى يستطيع من لم يشاهد الحفل على التطبيق، أن يشاهده على يوتيوب حيث نشرت عبر حسابها على تويتر مقطع الفيديو معلقة: "برنامج Tiktok 2020 Live Show متوفر الآن على قناتي على YouTube استمتع بالمشاهدة".

وأحيت النجمة نانسى عجرم، الجمعة، حفلا غنائيا أون لاين عبر تطبيق تيك توك فى تمام الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت، كما شاركت متابعيها وجمهورها، في وقت سابق، بجلسة تصوير جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابسها الكلاسيكية وفي الخلفية أشعة الشمس، لتخطف الأنظار اليها في أحدث ظهور لها.



نانسي عجرم

وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

وتحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها، حسب ما أكد أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

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كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.



الفنانة نانسي عجرم في حفل غنائي



الفنانة نانسي عجرم