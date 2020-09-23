شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايات الصياد وأمير البحار" رابع عروض مبادرة "المؤلف مصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التى أطلقها البيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتى تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي، يُقدم العرض المسرحى "حكايات الصياد وأمير البحار " أيام الخميس والجمعة والسبت 24، 25، 26 سبتمبر الجارى على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام السادسة والنصف مساء.

عرض "حكايات الصياد و أمير البحار"يتناول العرض أهمية العلم والأبحاث العلمية فى تقدم الأمم وازدهارها، العرض بطولة علاء زينهم، إبراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار، سلمى جابر، أحمد العشرى، أحمد سعيد بيبيتو, يحيى عرفة، مريم إيهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعى، ملابس هبة توفيق، العرض من تأليف وإخراج إيهاب مبروك.

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصرى" التى ينظمها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، من خلال فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسى والهادفة الى إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافى وعرضها أون لاين على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين .

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