شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كورونا لم يمنع كاتى هولمز من تقبيل حبيبها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المؤكد أن النجمة العالمية كاتى هولمز لا تدع جائحة كورونا تمنعها من لقاء حبيبها، حيث شوهدت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا وهى تتبادل القبلات مع صديقها إميليو فيتولو، البالغ من العمر 33 عامًا، أثناء تناولهما العشاء فى الهواء الطلق خلال موعد رومانسى فى مدينة نيويورك.



كاتي هولمز برفقة حبيبها



كاتي هولمز برفقة حبيبها

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كاتي هولمز برفقة حبيبها



كاتي هولمز برفقة حبيبها



كاتي هولمز برفقة حبيبها

وبدت كاتى سعيدة برفقة حبيبها الجديد، وظهرت أنيقة كالعادة حيث كانت ترتدى معطفاً أزرق داكن يتميز بأزرار ذهبية فوق تيشيرت أسود، وكانت ظهرت النجمة كاتى هولمز للمرة الأولى وحيدة منذ الإعلان عن قصة الحب التى تعيشها حالياً، حيث رصدتها عدسات المصورين أثناء سيرها فى شوارع مدينة نيويورك، وهى فى إطلالة غير رسمية حسب ما جاء فى تقرير نشره موقع ديلى ميل مؤخراً، وأكد فيه أن الممثلة التى تعيش قصة حب مع شيف شهير حرصت على التنزه وحدها فى الساعات الماضية.

وكانت الفنانة كاتى هولمز قررت الكشف عن علاقتها مع الشيف إميليو فيتولو، الذى يعد طاهيا مشهورا في مدينة نيويورك، وذلك بعد عام كامل من الحفاظ على سرية علاقتهما وفقاً لما نشره موقع ديلي ميل في تقرير أخير أكد فيه أن النجمة الشهيرة التي سبق وارتبطت بالنجم توم كروز 6 أعوام في وقت سابق، تواعد الشيف فيتولو منذ عام، وراعت علي أن تستمر العلاقة في السرية بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين إلا أنها وخلال 3 أيام فقط نشر موقع الديلي ميل صوراً لهما أثناء تبادلهما القبلات في شوارع مدينة نيويورك من خلال تقريرين الأول نشر قبل يومين في حين نشر الثاني اليوم.