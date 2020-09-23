شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة من فيلم Enola Holmes لـ ميلي بوبي براون تزامناً مع طرحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة الجديد Enola Holmes، عن بعض كواليس تصويره تزامنًا مع عرضه المقرر له اليوم حيث ظهرت النجمة العالمية ميلي بوبي براون، وهي وراء الكواليس في مجموعة الصورة التي نشرتها الشبكة.

كانت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة نشرت مقطع فيديو للتريلر الأخير للفيلم الجديد والذي قادت فيه النجمة العالمية ميلي بوبي براون صاحبة شخصية Enola Holmes عملية البحث عن والدتها بمساعدة كل من أشقائها المحققين شارلوك هولمز ومايكروفت هولمز.

الفيلم يدور فى إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.



